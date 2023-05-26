Video Yaşam Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video

26.05.2023 | 10:08

Kütahya’da yasa dışı yolla silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada, 16 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, M.E. isimli şahsın silah ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışma sonucu M. E. isimli şahsın 2 farklı tarihte satışını yaptığı tespit edilen toplam 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Şüpheli şahısların haricinde belirlenen 4 şüpheli şahısta dahil olmak üzere M.E., T.S., E.K., F.K., F.E., İ.E. ve Ş.S. isimli toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslara ait 3 ev, 1 iş yeri ve 3 araçta gerçekleştirilen arama işlemi neticesinde toplam, 16 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden M.E, T.S ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 01:30
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:08
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı,1 kişi yaralandı | Video 02:02
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı,1 kişi yaralandı | Video 26.05.2023 | 10:01
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 00:52
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 26.05.2023 | 09:59
Adana’da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 00:50
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 26.05.2023 | 09:59
Kağıthane’de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video 02:49
Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video 26.05.2023 | 09:44
Adana’da 10 milyonluk “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:55
Adana'da 10 milyonluk “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama | Video 26.05.2023 | 09:52
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video 00:59
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video 26.05.2023 | 09:33
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video 02:03
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:49
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:28
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:49
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:52
AK Parti’den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video 01:44
AK Parti'den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video 25.05.2023 | 22:58
Son Dakika: İstinye’deki AVM’de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 00:10
Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 25.05.2023 | 17:18
Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video 00:46
Dana firarda... Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı | Video 25.05.2023 | 15:57
İstanbul’da 11 ilçede narkotik operasyonu: 142 gözaltı | Video 01:05
İstanbul’da 11 ilçede narkotik operasyonu: 142 gözaltı | Video 25.05.2023 | 15:46
Şanlıurfa’da, 2 araçta 74 kilo 800 gram skunk ele geçti | Video 01:04
Şanlıurfa'da, 2 araçta 74 kilo 800 gram skunk ele geçti | Video 25.05.2023 | 13:00
Yangında 2’nci kattan atlayan anne ve kızı yaralandı | Video 00:41
Yangında 2'nci kattan atlayan anne ve kızı yaralandı | Video 25.05.2023 | 13:00
Nevşehir’de feci kaza! Bahçede seyir halindeyken tır böyle çarptı | Video 02:17
Nevşehir'de feci kaza! Bahçede seyir halindeyken tır böyle çarptı | Video 25.05.2023 | 13:45
Sürüsünden kopan leylek yol kenarındaki su birikintisinde susuzluğunu böyle giderdi | Video 01:54
Sürüsünden kopan leylek yol kenarındaki su birikintisinde susuzluğunu böyle giderdi | Video 25.05.2023 | 13:45
28. Dönem İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını teslim almaya başladı | Video 01:17
28. Dönem İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını teslim almaya başladı | Video 25.05.2023 | 13:01
Amanoslar’da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video 00:44
Amanoslar'da PKK’ya darbe: Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video 25.05.2023 | 13:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA