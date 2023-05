Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:08 Kütahya’da yasa dışı yolla silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada, 16 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, M.E. isimli şahsın silah ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi. Elde edilen bilgiler ışığında gerçekleştirilen çalışma sonucu M. E. isimli şahsın 2 farklı tarihte satışını yaptığı tespit edilen toplam 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.Şüpheli şahısların haricinde belirlenen 4 şüpheli şahısta dahil olmak üzere M.E., T.S., E.K., F.K., F.E., İ.E. ve Ş.S. isimli toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslara ait 3 ev, 1 iş yeri ve 3 araçta gerçekleştirilen arama işlemi neticesinde toplam, 16 ruhsatsız tabanca, 40 şarjör ve 360 fişek ele geçirildi.Şüphelilerden M.E, T.S ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.