Video Yaşam Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video
Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video

Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video

09.08.2022 | 14:04

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İstanbul’da iş yerinde kaçak tütün ve kaçak sigara satan bir kişi, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Binlerce kaçak sigara ele geçirildi.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Emek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda Y.A., "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 43 paket kaçak sigara, 105 paket puro, 13 bin adet kaçak sigara, 162 paket nargile tütünü, sekiz bin adet boş sigara kağıdı ve çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi.

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