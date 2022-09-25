Video Yaşam Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video
Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video

Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video

25.09.2022 | 09:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi | Video 00:49
Arnavutköy’de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi | Video 25.09.2022 | 10:44
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı | Video 00:10
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı | Video 25.09.2022 | 10:38
Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:21
Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 25.09.2022 | 10:16
Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video 04:04
Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video 25.09.2022 | 09:53
Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video 01:11
Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video 25.09.2022 | 09:53
70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video 05:34
70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor! Son gelen teklif 1,5 milyon lira | Video 25.09.2022 | 09:53
Sultangazi’de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü | Video 03:47
Sultangazi'de gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü | Video 25.09.2022 | 09:52
Doğu Karadeniz’de yaylalar beyaza büründü | Video 04:43
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü | Video 25.09.2022 | 09:54
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Sürücü havalanıp yere böyle kapaklandı | Video 02:13
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Sürücü havalanıp yere böyle kapaklandı | Video 25.09.2022 | 10:03
Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video 00:56
Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video 25.09.2022 | 09:36
E5 Karayolu’nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü | Video 00:25
E5 Karayolu’nda tartıştığı sürücünün üzerine aracını böyle sürdü | Video 25.09.2022 | 09:37
Mersin’de antik kentte heyecanlandıran keşif | Video 05:11
Mersin'de antik kentte heyecanlandıran keşif | Video 25.09.2022 | 09:27
Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu, polis havaya ateş açarak durdurdu | Video 01:00
Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu, polis havaya ateş açarak durdurdu | Video 25.09.2022 | 08:44
Kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı | Video 01:23
Kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı | Video 25.09.2022 | 08:44
Ortaköy’de güvenlik görevlileri dehşet saçtı! 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler | Video 01:34
Ortaköy'de güvenlik görevlileri dehşet saçtı! 4 kişiyi sopalarla öldüresiye böyle dövdüler | Video 25.09.2022 | 08:44
Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı! 1 bebek öldü, 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı | Video 01:09
Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı! 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı | Video 25.09.2022 | 08:44
Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldürdü | Video 05:31
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü | Video 24.09.2022 | 21:09
Sarıyer’de Balıkçı Barınağı’nda yangın | Video 00:58
Sarıyer'de Balıkçı Barınağı'nda yangın | Video 24.09.2022 | 19:56
Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı | Video 00:35
Yüzüğe parmağı sıkışan yaşlı kadın soluğu itfaiyede aldı | Video 24.09.2022 | 18:38
Gümüşhane’de mevsimin ilk karı düştü... Yüksek kesimler beyaza büründü | Video 02:04
Gümüşhane’de mevsimin ilk karı düştü... Yüksek kesimler beyaza büründü | Video 24.09.2022 | 16:54

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan  operasyonda yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve yüksek fiyatlardan satışı yapılmak istenen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan 45 tüp kobra zehrinin bir kişi tarafından yüksek fiyatla satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucu satışı yapacak kişinin kimlik ve adresi tespit edildi.

45 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli SSB'nin kullandığı aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracı Eyüpsultan'da durdurdu. Şüpheli şahıs Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 45 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirildi. SSB, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR
İçinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunan kobra zehri, bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehiri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA