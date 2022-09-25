Kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve yüksek fiyatlardan satışı yapılmak istenen 45 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan 45 tüp kobra zehrinin bir kişi tarafından yüksek fiyatla satılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Çalışma sonucu satışı yapacak kişinin kimlik ve adresi tespit edildi.

45 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli SSB'nin kullandığı aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracı Eyüpsultan'da durdurdu. Şüpheli şahıs Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 45 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirildi. SSB, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

İçinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunan kobra zehri, bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehiri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir.