Video Yaşam Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı | Video

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı | Video

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı | Video
23.07.2021 | 08:40

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı. Eker’in cansız bedeni 4 kişilik gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağı kenarında yüz üstü bir şekilde bulundu.

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Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin yanına bayram tatili için giden Onur Eker (20), dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi Erdoğan, koyunun peşinden gitti. Onur Eker bir daha geri dönmeyince ekiplere haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü Eker'in bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarına 150'den fazla görevli personel katılırken özel harekat, çevik kuvvet, motorlu yunus polisler de çalışmalara katıldı. Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde yaptığı arama çalışmalarının ardından gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılan 4 kişi Eker'in cansız bedenine dere yatağında yüz üstü bir şekilde buldu. Olay yerine Polis, Jandarma sağlık, AKUT ve ANDA ekipleri de geldi. Haberi alan dedesi Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cenazesi başında gözyaşı döktü.

DEDE TORUNUNUN CENAZE ARACININ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri Eker'in cansız bedeni üzerinde incelemeler yaptı. Eker'in cansız bedeni yapılan incelemeler sonucunda AKUT ekipleri tarafından bulunduğu dere yatağından alınarak cenaze aracına konuldu. Eker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze aracının başında dede Zühtü Erdoğan dakikalar boyunca ağladı. Eker'in ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Ayrıca Eker'in kapalı telefonu ve anahtarları yanında bulunurken, cansız bedeni yanındaki baston ise ekiplerce incelenecek.

'HEKİM ADAYI BİR KARDEŞİMİZİN ACISI YÜREĞİMİZİ YAKTI'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onur Alp Eker için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

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