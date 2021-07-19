Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi bağlı olduğu bahçeden kaçan bir boğa kendisini yakalamak isteyen bir kişiyi yere düşürürken, sahibinden kaçan başka bir boğa ise yolda yürüyen bir kişi tarafından bulunup, yangın musluğuna bağlandı. Polisin haber vermesi üzerine bulunan sahibi, kurbanlığı alıp evine döndü.

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bağlı olduğu bahçeden kaçan bir kurbanlık boğa ile kamyonetle peşine düşen sahibi arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda süren yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından sokağın çıkışını kamyonetle kapatan vatandaşlar araçtan inerek boğayı kontrol altına almaya çalıştı. Anca bu sırada öfkelenen boğa kendisini yakalamak isteyen vatandaşı yere düşürdü. Mahalle sakinlerinin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa sahibine teslim edildi.



YOLDA YÜRÜRKEN BAŞIBOŞ BOĞA BULDU

Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen bir kişi ise bir boğanın başıboş gezdiğini fark etti. Bir süre boğayı izleyen kişi, daha sonra boğanın boynundaki ipi alarak, yangın musluğuna bağladı. Polisi arayarak, boğanın bağlandığı yer söyleyen kişi, daha sonra işe gitti. Aynı dakikalarda polise boğasının kaybolduğu ihbarında bulunanlar, boğanın bulunduğu alana yönlendirildi. Burada boğayı alan sahibi, evine götürdü.