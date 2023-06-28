Video Yaşam Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

28.06.2023 | 10:02

Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tutarken kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tuttu. Birçok vatandaş, kurbanlarını kestirirken kimi noktalarda ise kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sarıyer Zekeriyaköy ve Beyoğlu Kulaksız'da vatandaşların kurbanlıkları tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sarıyer'de kaçan kurban ise vatandaşları peşinden koştururken Beyoğlu'nda birçok vatandaşın kurbanlığı tuttuğu görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 01:37
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 28.06.2023 | 10:02
Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video 01:22
Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Video 28.06.2023 | 10:02
Örümcek Adam kurban pazarında | Video 01:16
"Örümcek Adam" kurban pazarında | Video 28.06.2023 | 10:02
Kayseri’de acemi kasaplar hastaneye akın etti | Video 01:47
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti | Video 28.06.2023 | 10:02
Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı coşkusu: Binlerce kişi camiye akın etti | Video 05:39
Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı coşkusu: Binlerce kişi camiye akın etti | Video 28.06.2023 | 08:34
SON DAKİKA! Elazığ’da korkutan deprem | Video 00:35
SON DAKİKA! Elazığ'da korkutan deprem | Video 27.06.2023 | 15:59
Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş | Video 03:44
Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş | Video 27.06.2023 | 15:31
Alıcılar ve satıcılar kurban fiyatında anlaşamayınca sesler yükseldi, devreye aracılar girdi | Video 05:43
Alıcılar ve satıcılar kurban fiyatında anlaşamayınca sesler yükseldi, devreye aracılar girdi | Video 27.06.2023 | 13:55
Köpeği aracın arkasına bağlayarak böyle sürükledi | Video 00:08
Köpeği aracın arkasına bağlayarak böyle sürükledi | Video 27.06.2023 | 13:55
Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video 00:18
Taşıdığı eşyalarla minibüsün üzerine adeta kule kurdu | Video 27.06.2023 | 13:55
Lüks aracın içinden televizyon ve 20 bin lira değerinde döviz çaldılar | Video 05:02
Lüks aracın içinden televizyon ve 20 bin lira değerinde döviz çaldılar | Video 27.06.2023 | 12:16
Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi | Video 01:59
Tıra saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi | Video 27.06.2023 | 12:16
Şeftali bahçesinin ortasında 2 bin yıllık tarih | Video 03:11
Şeftali bahçesinin ortasında 2 bin yıllık tarih | Video 27.06.2023 | 10:21
Burgaz Adası açıklarında kontrolden çıkan bot başka bir bota çarparak durabildi | Video 03:22
Burgaz Adası açıklarında kontrolden çıkan bot başka bir bota çarparak durabildi | Video 27.06.2023 | 10:21
Akıl almaz intikam! Dayak yedikleri gençlerin üzerine araç sürdü | Video 02:34
Akıl almaz intikam! Dayak yedikleri gençlerin üzerine araç sürdü | Video 27.06.2023 | 10:11
Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video 02:27
Yaban keçisi, köpeklerin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtuldu | Video 27.06.2023 | 10:11
İpini koparan boğa Hopa’da kurban pazarını birbirine kattı | Video 00:33
İpini koparan boğa Hopa'da kurban pazarını birbirine kattı | Video 27.06.2023 | 10:11
Ünlü kebapçıdan kurban eti hakkında tavsiye ve uyarılar | Video 03:38
Ünlü kebapçıdan kurban eti hakkında tavsiye ve uyarılar | Video 27.06.2023 | 09:19
Deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti | Video 02:40
Deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti | Video 27.06.2023 | 09:19
Fatih’te alevler geceyi aydınlattı | Video 02:12
Fatih’te alevler geceyi aydınlattı | Video 27.06.2023 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA