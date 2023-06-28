Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video
Kurban Bayramı sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim alanlarının yolunu tutarken kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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