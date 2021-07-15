Video Yaşam Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video

Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video

Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video
15.07.2021 | 11:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 01:51
Kaçarken lise öğrencisini yaralayan hırsızlar yakalandı | Video 15.07.2021 | 11:17
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 01:34
Aydın'da motosikletten ürkerek sulama kanalına düşen at, boğuldu 15.07.2021 | 10:48
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 03:06
Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı | Video 15.07.2021 | 11:00
15 Temmuz'un en genç gazisi o geceyi anlattı Bu ülkenin kahramanları bitmez | Video 07:00
15 Temmuz'un en genç gazisi o geceyi anlattı "Bu ülkenin kahramanları bitmez" | Video 15.07.2021 | 10:30
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 02:04
Kar maskeli, kılıçlı akaryakıt soygunu saniye saniye görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 01:18
İskenderun Körfezinde hortum çıktı | Video 15.07.2021 | 10:25
Bursa’da elektrikli bisiklet seyir halindeyken alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı | Video 00:35
Bursa’da elektrikli bisiklet seyir halindeyken alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı | Video 15.07.2021 | 10:25
Samsun’da su samuru görüntülendi | Video 00:23
Samsun’da su samuru görüntülendi | Video 15.07.2021 | 10:25
Taksim Meydanı’nda olaylı asansör kavgası kamerada | Video 02:58
Taksim Meydanı’nda olaylı asansör kavgası kamerada | Video 15.07.2021 | 10:01
15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua edilip şehit ailelerine çiçekler verildi | Video 03:48
15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua edilip şehit ailelerine çiçekler verildi | Video 15.07.2021 | 09:47
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler 01:11
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler 15.07.2021 | 09:38
Sultanbeyli’de kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı | Video 03:58
Sultanbeyli’de kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı | Video 15.07.2021 | 09:39
SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı 00:42
SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı 15.07.2021 | 09:41
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı | Video 06:14
Kalbinin altındaki kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi o geceyi anlattı | Video 15.07.2021 | 09:22
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı | Video 04:07
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı | Video 15.07.2021 | 08:45
Rize’nin Çayeli ilçesinde selin bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 03:10
Rize’nin Çayeli ilçesinde selin bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 08:46
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video 04:22
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video 15.07.2021 | 08:46
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video 00:23
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada | Video 15.07.2021 | 08:46
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı | Video 00:38
TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı | Video 15.07.2021 | 08:46
15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor | Video 02:32
15 Temmuz Destanı, Yenikapı Marmaray'da dijital gösterimle anlatılıyor | Video 15.07.2021 | 00:10

Maltepe'de geçtiğimiz nisan ayında hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken  otomobilleriyle bir lise öğrencisine çarparak ağır yaralayan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı bulunan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve polisten kaçtıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe'de 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayda bir evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan hırsızların içinde bulunduğu otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından otomobilin içinde bulunan hırsızlar aracı bırakarak yaya olarak kaçmışlardı. 3 erkek şüpheli koşarak izlerini kaybettirirken, araçta bulunan kadın hırsız Çiğdem Ç. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

4 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan baskınlarda Onur A.A. (27), Samet K. (24), Muhammed A.K. (18), Hüseyin K.(23) gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR
Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 2 adet yaralama, 5 adet evden hırsızlık suçu işledikleri belirlendi. Bu arada yakalanan şüphelerden Onur A.A.'nın daha önceden 22, Samet K.'nın 19 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda polisten kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onur A.A. ve Samet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA