Kaçarken polis otosuna çarpan alkollü sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken minibüsten havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen maganda sürücü, 15 kilometre süren kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten (makas) 4 bin 64 TL, yapılan alkol testinde 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.
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