Kaçırmaya çalıştığı genç kadını vurarak hastanelik etti | Video

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Sancaktepe'de 22 yaşındaki erkek şahıs, eski nişanlısı olan 24 yaşındaki kadını evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Genç kadın direnince şahıs silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Genç kadının acılı ailesi ise şahsın gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.
Hastanede yaşam savaşı veren genç kadının babası Engin Ersöz, "Olay Pazartesi Günü oldu. Pusu kurmuşlar. Nişanlısının babası kızımı almaya geliyor. O sırada saldırganlar aracın önünü kesip, kayınpederine, 'Biz sivil polisiz, siz karışmayın' diyorlar. Ellerinde silahla kızımı arabadan indiriyorlar. Kızımı aşağıya indirince bağrışmalar oluyor. Sesten dolayı annesi evden dışarıya çıkıyor. Bu sırada kızımı kendi araçlarına götürmeye çalışıyorlar. Kızım ellerinden kurtuluyor ancak yeniden kızımı yakalıyor. O sırada kızıma ateş ediyor. Kızım yere düşüyor. Araca binip kaçıyor. Şu an kızımın sağlık durumu kritik. Beyninde ödem oluştu. Doktorlar ameliyat etmiyorlar. Yetkilerimizden talebimiz şahısların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.