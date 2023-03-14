Video Yaşam Kaçırmaya çalıştığı genç kızı sırtından vuran sanığa müebbet istendi | Video
Kaçırmaya çalıştığı genç kızı sırtından vuran sanığa müebbet istendi | Video

Kaçırmaya çalıştığı genç kızı sırtından vuran sanığa müebbet istendi | Video

14.03.2023 | 13:47

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı (45) hakkında müebbet ve 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Olay 6 Eylül 2022 tarihinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (45), daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün (21) evinin önüne gelerek Kırgöz'ün evden çıktığı sırada kaçırmaya çalıştı. Direnerek Lafçı'nın elinden kaçan Kırgöz, Lafçı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Hilal Sultan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Öte yandan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı ise olayın ardından İzmir'in Buca ilçesindeki saklandığı evde yakalanırken kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Ç. İle Cumali C. De gözaltına alındı. Lafçı ve Muhammet Ç. tutuklanırken, Cumali C. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın "Kadına karşı kasten öldürme", "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Ç.'ye ise "Kadına karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'ye "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.

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