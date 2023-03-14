Kaçırmaya çalıştığı genç kızı sırtından vuran sanığa müebbet istendi | Video
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı (45) hakkında müebbet ve 17 yıla kadar hapis cezası istendi.
Öte yandan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı ise olayın ardından İzmir'in Buca ilçesindeki saklandığı evde yakalanırken kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Ç. İle Cumali C. De gözaltına alındı. Lafçı ve Muhammet Ç. tutuklanırken, Cumali C. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın "Kadına karşı kasten öldürme", "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Ç.'ye ise "Kadına karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'ye "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İddianame Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edildi.
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