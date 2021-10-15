Kaçmaya çalışırken az daha polisi öldürüyordu | Video

Kocaeli’nde, polisin yapmış olduğu rutin uygulamaya takılan ve bir anda gaza yüklenerek kaçan sürücü, uygulama yapan memuru hastanelik etti. Olay yerinden kaçan araç, kısa süre sonra terk edilmiş halde bulunurken, emniyet güçleri her yerde kaçan sürücüyü arıyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Başiskele İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkiinde gerçekleştirilen rutin uygulamalar esnasında, durdurulan bir aracın plakası ve sürücüsünün kimliği sorgulanmak istedi.

Rahat tavırlar sergileyen sürücü bir anda gaza yüklenerek olay yerinden kaçmak istedi. Bu esnada sorgulama yapan memur, araca tutunarak şoförü engellemeye çalıştı. Ancak sürücü gazabasmayı sürdürdü ve birkaç metre sürüklenen polis memuru yere düşerek yaralandı. Bölgede bulunan polis ekipleri bir yandan yaralanan meslektaşlarına yardıma koşarken, diğer yandan kaçan aracın yakalanması için harekete geçti.

ARAÇ BULUNDU, SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kaçan araç kısa bir süre sonra yakın bi bölgede polis ekipleri arafından terk edilmiş halde bulundu. Aracın yakalama hacizli olduğu ileri sürülürken, olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kocaeli emniyeti şimdi her yerde kaçmaya çalışırken nerdeyse polis memurunun ölğmğne neden olacak sürücüyü arıyor.