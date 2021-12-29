Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı | Video 29.12.2021 | 08:32
01:27
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video 29.12.2021 | 08:32
04:45
02:14
Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video 29.12.2021 | 08:45
02:21
Çantaya koyulan 3 haftalık bebek, sokağa terk edildi | Video 29.12.2021 | 01:19
00:28
05:40
00:15
Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 11 yaralı | Video 28.12.2021 | 20:05
01:58
Gaziantep’te meydana gelen 21 trafik kazası kamerada | Video 28.12.2021 | 17:48
00:23
Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi | Video 28.12.2021 | 16:57
01:51
Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı | Video 28.12.2021 | 16:58
01:29
Lüks aracını disko topuna çevirdi, polisten kaçamadı | Video 28.12.2021 | 16:56
04:10
Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video 28.12.2021 | 16:37
00:20
Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video 28.12.2021 | 16:48
01:20
Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı | Video 28.12.2021 | 16:01
04:51
02:36
Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı | Video 28.12.2021 | 15:36
04:29
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 28.12.2021 | 15:32
01:37
04:26
İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 28.12.2021 | 15:31
Kadıköy Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki demir dubalara çarptı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe mevkinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Hünkar Çetintaş kontrolündeki otomobil Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle cadde kenarında bulunan demir dubalara çarparak kaldırıma çıktı. Süratli şekilde kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda bulunan oturma banklarına çarparak durdu. Kazada sürücü Alper Hünkar Çetintaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 acil ekiplerine ihbar etmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.