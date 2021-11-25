Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video

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Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında, Kadıköy Bayrampaşa ve Esenyurt'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonda, 65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.