Video Yaşam Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video
Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video

Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video

25.11.2021 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt’taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video 01:37
Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video 25.11.2021 | 11:56
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 00:37
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 25.11.2021 | 13:29
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 01:39
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 13:31
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 02:25
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 25.11.2021 | 13:12
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 00:20
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 25.11.2021 | 12:48
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 00:49
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 25.11.2021 | 12:55
Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:22
Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video 25.11.2021 | 11:30
Sivas’ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 01:12
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.11.2021 | 11:24
Mersin’de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 00:51
Mersin'de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 25.11.2021 | 11:35
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 04:58
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 25.11.2021 | 11:21
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 02:35
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:25
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 06:48
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 25.11.2021 | 10:35
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan canlı yayında tepki Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız... 14:01
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında tepki "Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız... 25.11.2021 | 10:41
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:35
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 02:26
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 25.11.2021 | 10:35
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 25 Kasım 2021 Perşembe Tek Parça izle! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme Yeniden yargılama... 13:01
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 25 Kasım 2021 Perşembe Tek Parça izle! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme "Yeniden yargılama..." 25.11.2021 | 10:22
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video 04:31
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video 25.11.2021 | 10:13
Bursa’da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı | Video 00:40
Bursa’da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı | Video 25.11.2021 | 10:15
Sanayi sitesinde polisin vurulduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:41
Sanayi sitesinde polisin vurulduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.11.2021 | 10:07

Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfetamin,  5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında, Kadıköy Bayrampaşa ve Esenyurt'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonda, 65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA