Kadıköy çevre yolunda freni boşalan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kadıköy Fikirtepe Mahallesi, Yıldırım Sokak üzerinde hareket halinde olan hafriyat yüklü kamyon, freninin boşalmasının ardından kontrolden çıkıp 5 metrelik yükseklikten aşağıya devrildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.