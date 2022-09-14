Video Yaşam Kadıköy çevre yolunda freni boşalan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi | Video
Kadıköy çevre yolunda freni boşalan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi | Video

Kadıköy çevre yolunda freni boşalan hafriyat yüklü kamyon yola devrildi | Video

14.09.2022 | 08:46

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Kadıköy Fikirtepe Mahallesi, Yıldırım Sokak üzerinde hareket halinde olan hafriyat yüklü kamyon, freninin boşalmasının ardından kontrolden çıkıp 5 metrelik yükseklikten aşağıya devrildi.

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Olay saat 03.30 sularında Kadıköy Fikirtepe'de, Yıldırım Sokak üzerinde meydana geldi. Celel Ekşioğlu yönetimindeki 59 VG 526 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yıldırım Sokak üzerinde seyir halindeyken, edinilen bilgiye göre freni boşalması sonucu metrobüs durağı yanındaki yan yola, 5 metrelik yükseklikten aşağıya devrildi. Hafriyat yüklü komyon şoförü Celal Ekşioğlu ise edinilen bilgiye göre can havliyle kamyonetten kendini aşağıya attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Hafriyat yüklü komyonun devrilmesi sonucu itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yola dökülen kum yüklü hafriyat komyonu çevresinde çalışmalar yaptı. Polis ekipleri meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken devrilen hafriyat yüklü kamyon yol istikametini geçici olarak trafiğe kapattı. Hafriyat yüklü komyondan son anda kendini aşağıya atan Celal Ekşioğlu ise hafif yaralanarak vatandaşlar tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çekici gelmesi üzerine devrilen komyon bulunduğu yerden kaldırılarak, kapatılan yol trafiğe açıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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