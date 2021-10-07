Kadıköy D-100 karayolunda tehlikeli anlar pes dedirtti

Kadıköy D-100 karayolunda elektrikli scootera aynı anda binen 3 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde elektrikli scootera binen 3 kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Akşam yoğunluğu yaşanan D-100 Karayolu'nda ilerleyen araçların arasında uzun süre yolculuk yapan kişilerin düşmemek için birbirlerine sıkı sıkı tutunduğu ve yolculardan birinin elinde poşet taşıdığı görüldü. Elektrikli scooter ile yolculuk yapan kişiler daha sonra Göztepe Köprüsü'nden Ataşehir'e yönelerek gözden kayboldu.

