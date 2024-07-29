Video Yaşam Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video
Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video

Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video

29.07.2024 | 12:26

Kadıköy'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç sürücüsü aracın altında ezilmek üzere olan yavru kediyi kurtararak aracına alıp götürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kadıköy İlçesi D-100 Karayolu üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir sürücü sıcaktan etkilenen bir yavru kedinin araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Aracıyla yolun sol şeridinde duran ve akan trafiği de kedi için durduran sürücü sıcaktan neredeyse ölmek üzere olan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediyi aracın altında kalmaktan kurtardı. Kurtardığı yavru kediyi aracına alarak yoluna devam etti. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video 00:40
Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video 29.07.2024 | 12:26
Arnavutköy’de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 01:22
Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 29.07.2024 | 12:26
Ortaköy’de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video 01:16
Ortaköy'de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video 29.07.2024 | 10:50
İstanbul’da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler | Video 03:43
İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler | Video 29.07.2024 | 10:50
Okmeydanı’nda minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda indirildi | Video 02:09
Okmeydanı'nda minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda indirildi | Video 29.07.2024 | 10:50
Yolcu uçakta düşük yaptı! Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı! İşte telsiz konuşmaları | Video 00:42
Yolcu uçakta düşük yaptı! Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı! İşte telsiz konuşmaları | Video 29.07.2024 | 11:05
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın | Video 00:20
Tuzla'da yat imalathanesinde yangın | Video 29.07.2024 | 11:08
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti! Yüksel Aytuğ canlı yayında duygularını paylaştı | Video 06:47
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti! Yüksel Aytuğ canlı yayında duygularını paylaştı | Video 29.07.2024 | 11:09
SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video 04:13
SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video 29.07.2024 | 11:07
Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı | Video 03:42
Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı | Video 29.07.2024 | 10:50
Esenler’de çocukların çatıda korkutan oyunu kamerada: Yürekler ağza geldi | Video 00:38
Esenler'de çocukların çatıda korkutan oyunu kamerada: Yürekler ağza geldi | Video 29.07.2024 | 10:50
Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti | Video 05:10
Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti | Video 29.07.2024 | 10:22
Sarıyer’de çöp konteyneri araçlara çarpa çarpa kaydı: Bir kişi kayan konteyneri böyle yakalamaya çalıştı | Video 03:30
Sarıyer’de çöp konteyneri araçlara çarpa çarpa kaydı: Bir kişi kayan konteyneri böyle yakalamaya çalıştı | Video 29.07.2024 | 10:22
Kazdağları’nda Şahinderesi Kanyonu’nda mahsur kalan 10 kişi helikopter ile kurtarıldı | Video 05:15
Kazdağları’nda Şahinderesi Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi helikopter ile kurtarıldı | Video 29.07.2024 | 10:23
Ağrı Dağı’nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı | Video 00:24
Ağrı Dağı'nda sel felaketi: Dağcılar ve turistler mahsur kaldı | Video 29.07.2024 | 10:22
Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı | Video 01:45
Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı | Video 29.07.2024 | 09:33
Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video 05:44
Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video 29.07.2024 | 08:54
Adana Kozan’da orman yangını | Video 02:56
Adana Kozan'da orman yangını | Video 29.07.2024 | 08:54
Kayseri’de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi | Video 04:20
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi | Video 29.07.2024 | 08:51
Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi | Video 03:19
Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi | Video 29.07.2024 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA