Kadıköy Rıhtım'da ilginç olay! 'Denize itildi' iddiası
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
00:40
Kadıköy Rıhtım'da ilginç olay! 'Denize itildi' iddiası 21.08.2021 | 12:49
00:38
04:12
03:10
Konya'da seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2021 | 12:47
01:24
00:45
01:13
İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada! 21.08.2021 | 09:48
00:58
01:53
01:17
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 20:32
03:15
07:11
03:55
Trabzon'da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 20.08.2021 | 16:40
05:06
Kırşehir'de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet'ten 'Aşı' çağrısı 20.08.2021 | 15:33
01:47
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 20.08.2021 | 15:33
00:20
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 15:42
02:54
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 20.08.2021 | 15:20
02:29
İstanbul Kadıköy Rıhtım'da yoldan geçen bir kadının, sahilde bulunan bir adamı aniden denize ittiği iddia edildi. Sahilde bulunan vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan adam tedavi altına alındı. Kadın ise ekiplerce gözaltına alındı