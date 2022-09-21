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OTOMATİK OYNAT
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Kadıköy'de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.09.2022 | 15:23
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Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 21.09.2022 | 15:24
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Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:19
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Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 21.09.2022 | 14:19
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Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 21.09.2022 | 14:40
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Bayrağa selam veren judocu Ahmet: "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" | Video 21.09.2022 | 14:40
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Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 21.09.2022 | 14:02
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Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video 21.09.2022 | 14:03
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KADIKÖY'de 2 hırsız 10 saniyede yaklaşık 250 bin lira değerindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.