Video Yaşam Kadıköy'de 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video
Kadıköy'de 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video

Kadıköy'de 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video

07.02.2024 | 13:12

Kadıköy’de motosikletli iki hırsız, bir apartmanın önünde park halinde bulunan ve değeri yaklaşık 250 bin TL olan motosikleti çaldı. Hırsızlar çalıştıramadığı motosikleti ittirerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Kadıköy ilçesi, Nuri Duyguer Sokak üzerinde 4 Şubat günü yaşandı. İddiaya göre, T.B.B. isimli kişiye ait Honda marka 48 TE 998 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz, motosikletli iki hırsız tarafından bir apartmanın önünde park halindeyken çalındı. Yaklaşık 250 Bin TL değerindeki motosikleti çalan hırsızlar çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca iterek olay yerinden uzaklaştı. Sokak üzerinde yaşanan hırsızlık olayı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Motosiklet sahibinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine polis ekipleri motosikleti çalan kişileri yakalama çalışmaları başlattı.
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