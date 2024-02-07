Kadıköy'de 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kamerada | Video
Kadıköy’de motosikletli iki hırsız, bir apartmanın önünde park halinde bulunan ve değeri yaklaşık 250 bin TL olan motosikleti çaldı. Hırsızlar çalıştıramadığı motosikleti ittirerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
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