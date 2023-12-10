Video Yaşam Kadıköy'de alkollü sürücü ışıklarda duran araçlara çarptı | Video
Kadıköy'de alkollü sürücü ışıklarda duran araçlara çarptı | Video

Kadıköy'de alkollü sürücü ışıklarda duran araçlara çarptı | Video

10.12.2023 | 08:39

Kadıköy'de alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarparak durabildi. Kaza da araçlar kullanılamaz hale gelirken, alkollü sürücü ağır yaralandı.

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Olay, 04.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kerem isimli Mercedes marka 34 FBC 34 plakalı araç sürücüsü alkolün de etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Melike Çimer'in kullandığı Peugeot 23 PB 538 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Melike Çimer'in kullandığı Peugeot marka araç önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Range Rover marka 34 FUG 076 plakalı araca vurdu. Olayda Melike Çimer ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri Mercedes marka Kerem isimli sürücüye olay yerinde alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde sürücü 0,79 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı sırada Range Rover marka aracın içinde bulunan Yusuf Benek, "biz kırmızı ışıkta bekliyorduk, arkamızda da Peugeot marka araç durdu. Denetim ileride yapılıyordu. Arkadan hızla gelen Mercedes marka bir araç önce arkamızdaki araca vurdu. O da bize vurdu" dedi.

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