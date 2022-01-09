Kadıköy'de aracı yanan kişiyi, ailesi teselli etti | Video

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KADIKÖY'de yanan otomobilin sürücüsü gözyaşlarına boğuldu. Onu anne ve babası teselli etmeye çalıştı.
Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında seyir halindeki otomobilin motor kısmı biranda yanmaya başladı. Alevlere kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti. Kısa sürede büyümeden söndürülen otomobil, vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaptı. Haberi alan sürücünün anne ve babası olay yerine geldi. Yanan aracına üzülerek gözyaşlarına hakim olamayan sürücüye anne ve babası sarılarak teselli etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.