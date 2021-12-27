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Kadıköy'de dehşet anları!

Kadıköy'de dehşet anları! "Yan baktın" dediler, öldürdüler | Video

27.12.2021 | 15:10

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Kadıköy'de 23 yaşındaki bir genç yan baktın kavgası sonucu bıçaklanarak öldürüldü. Aynı gün içinde yakalanan katil zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayette kullandıkları bıçağı bir dönerciden aldıkları ortaya çıktı.

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