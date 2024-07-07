Video Yaşam Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada | Video
Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada | Video

Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada | Video

07.07.2024 | 16:09

Kadıköy’de eğlence mekanında rahatsızlık veren 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrılan şahıslar tekrar gelerek işletmeye kurşun yağdırdı. Olayda konu ile ilgisi olmayan bir kişi yaralandı. Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kadıköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında rahatsızlık verdiği belirtilen 2 şahıs işletme personelleri tarafından dışarı çıkarıldı. Şahıslar ve personeller arasında sokak üzerinde arbede çıktı. Olay yerinden ayrılan şahıslar eğlence mekanına tekrar gelerek kurşun yağdırdı. Emniyet ekipleri, saldırıda olay yerinden geçmekte olan ve konu ile ilgisi olmayan O.A. isimli şahsın silah ile yaralandığını ve hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Olayı gerçekleştiren saldırganlardan T.G . isimli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA
İşyeri çalışanı tarafından diğer müşterilere rahatsızlık vermeleri sebebiyle iki şahsın dışarı çıkarıldığı, bu esnada aralarında çıkan tartışma sonucunda arbede yaşandığı ve şahısların olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen şüpheli şahıslardan birinin işyerine doğru silah ile ateş ettiği ve daha sonra ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada | Video 00:31
Kadıköy’de eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıs kamerada | Video 07.07.2024 | 16:09
Bahçelievler’de gündüz vakti hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 08:53
Bahçelievler’de gündüz vakti hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı | Video 07.07.2024 | 13:53
Malatya’da aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü | Video 01:58
Malatya'da aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü | Video 07.07.2024 | 13:53
Hitit Kraliyet mührü gün yüzüne çıktı, üzerindeki çivi yazısı şoke etti: Bunu bozan ölecektir | Video 05:08
Hitit Kraliyet mührü gün yüzüne çıktı, üzerindeki çivi yazısı şoke etti: "Bunu bozan ölecektir" | Video 07.07.2024 | 13:53
Pendik’te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video 00:46
Pendik'te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video 07.07.2024 | 12:25
Beykoz’da başıboş köpeklere müdahale etmeyen Beykoz Belediyesi’ne mahalleliden tepki | Video 04:08
Beykoz'da başıboş köpeklere müdahale etmeyen Beykoz Belediyesi'ne mahalleliden tepki | Video 07.07.2024 | 12:25
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video 01:49
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı, yangın tarlaya sıçradı | Video 07.07.2024 | 12:25
Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video 02:05
Şanlıurfa’da ormanlık alan yangını kontrol altına alındı | Video 07.07.2024 | 12:25
Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 00:16
Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası | Video 07.07.2024 | 12:35
Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı | Video 00:30
Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı | Video 07.07.2024 | 12:25
Bir bardak su ve bir muz ile 13 saat havada kaldı | Video 06:52
Bir bardak su ve bir muz ile 13 saat havada kaldı | Video 07.07.2024 | 10:25
Öfkeli şahıs sürücüyü yumruklayıp, otomobili böyle tekmeledi | Video 00:45
Öfkeli şahıs sürücüyü yumruklayıp, otomobili böyle tekmeledi | Video 06.07.2024 | 14:09
Alaşehir’de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama | Video 00:52
Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama | Video 06.07.2024 | 13:42
Edirne’de 5 ATM’yi soymak isteyen hırsız: “Pişmanım” | Video 00:50
Edirne'de 5 ATM'yi soymak isteyen hırsız: “Pişmanım” | Video 06.07.2024 | 13:42
Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 01:00
Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 06.07.2024 | 12:50
Bursa’da eş zamanlı ’Kapan-2’ uygulaması | Video 01:33
Bursa'da eş zamanlı 'Kapan-2' uygulaması | Video 06.07.2024 | 11:26
İstanbul’da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video 00:53
İstanbul'da sevgili dehşeti kamerada: Aldatan sevgilisini darbedip bıçakladı! | Video 06.07.2024 | 11:11
Herkes bakmaya bile korkarken o yılanlara fısıldıyor | Video 04:36
Herkes bakmaya bile korkarken o yılanlara fısıldıyor | Video 06.07.2024 | 11:06
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı | Video 00:30
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 2 gözaltı | Video 06.07.2024 | 10:38
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video 03:36
Yorgun mermi kurbanı 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı | Video 06.07.2024 | 09:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA