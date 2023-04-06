Video Yaşam Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı! O anlar kamerada | Video
Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı! O anlar kamerada | Video

Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı! O anlar kamerada | Video

06.04.2023 | 10:02

KADIKÖY'de ev sahibi Gökhan Y., evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Göker Kumdakcı'yla konuşmaları için kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı kiracısının yaşadığı evine gönderdi. Bu iki kişi, önce kiracı Göker Kumdakcı'nın elektriklerini kesti sonra da darbetti. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından polis, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Gökhan Y., 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkartmak istedi. Kumdakcı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakcı'nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y.'nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Dairesinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İkram Y. ile Fırat A., Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darbedilen Kumdakcı çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker Kumdakcı'nın yanına giden ikilinin tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, kiracı 112'yi aramaya başladığı esnada ise tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.

"112'Yİ ARAMAYA ÇALIŞTIM, SALDIRMAYA BAŞLADILAR"
Ev sahibinin kardeşleri tarafından darbedilen Göker Kumdakcı, "Bu eve yerleştikten 2 ay sonra bize 'Çıkın' demeye başladılar. Eve yerleştiğimiz zaman yüksek bir fiyattı, tam kiraların yükseldiği dönemdi. Biz kendilerine değerlendireceğimizi belirttik. Daha sonra burada oturmaya devam edeceğimizi belirttik. Bunun üzerine çocuğunun okulunun eve yakın olduğunu gerekçe sunarak bize ihtarname çekti. Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu, kira yükseltmek amacıyla bir uzlaşma yapmadı. İlk olarak sokakta saldırıya uğradım, boğazımı sıktılar. İkinci saldırı apartman içerisinde oldu. Bu kez kardeşleri geldi. Dairemin elektriğini kesmişler, ben de aşağı indim. Kendileri bana 'Biz ev sahibiyiz' dediler, kendilerine davanın sürdüğünü söyledim. Baktım olacak gibi değil 112'yi aramaya çalıştım, o an telefonu elimden çekip saldırmaya başladılar. Ben sadece bağırabildim, komşum kapıya çıkınca kaçtılar. Şu an iyi değiliz, eşim de evdeydi. Artık eve korkarak giriyoruz. Bugün de evde kalmayacağız. Böyle bir olayın Kadıköy'de olması bana çok garip geliyor. Gereği neyse yapılmasını talep ediyorum" dedi.

"TOPLUMSAL İNFİAL UYANDIRACAK SUÇLAR"
Göker Kumdakcı'nın avukatı Halil İbrahim Sert ise, "Şu an karakola şikayette bulunduk. Müvekkilimin anlatmasından konut dokunulmazlığının ihlal edildiği, birden fazla kişi tarafından darbedildiği ve gaspa uğradığı belli. Burada suç tipleri açık. Toplumsal infial uyandıracak suçlar. Kiraların aşırı artması nedeniyle kimilerinin iştahı kabarırken, kimileri mağdur oluyor. Bu ortamda tek sözü söyleyecek şeyin hukuk olması gerek" ifadelerini kullandı.

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