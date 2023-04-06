Kadıköy'de ev sahibinin kardeşinden kiracıya 'evden çık' dayağı! O anlar kamerada | Video
KADIKÖY'de ev sahibi Gökhan Y., evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Göker Kumdakcı'yla konuşmaları için kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı kiracısının yaşadığı evine gönderdi. Bu iki kişi, önce kiracı Göker Kumdakcı'nın elektriklerini kesti sonra da darbetti. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından polis, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
"112'Yİ ARAMAYA ÇALIŞTIM, SALDIRMAYA BAŞLADILAR"
Ev sahibinin kardeşleri tarafından darbedilen Göker Kumdakcı, "Bu eve yerleştikten 2 ay sonra bize 'Çıkın' demeye başladılar. Eve yerleştiğimiz zaman yüksek bir fiyattı, tam kiraların yükseldiği dönemdi. Biz kendilerine değerlendireceğimizi belirttik. Daha sonra burada oturmaya devam edeceğimizi belirttik. Bunun üzerine çocuğunun okulunun eve yakın olduğunu gerekçe sunarak bize ihtarname çekti. Evden çıkmamız konusunda ısrarcı oldu, kira yükseltmek amacıyla bir uzlaşma yapmadı. İlk olarak sokakta saldırıya uğradım, boğazımı sıktılar. İkinci saldırı apartman içerisinde oldu. Bu kez kardeşleri geldi. Dairemin elektriğini kesmişler, ben de aşağı indim. Kendileri bana 'Biz ev sahibiyiz' dediler, kendilerine davanın sürdüğünü söyledim. Baktım olacak gibi değil 112'yi aramaya çalıştım, o an telefonu elimden çekip saldırmaya başladılar. Ben sadece bağırabildim, komşum kapıya çıkınca kaçtılar. Şu an iyi değiliz, eşim de evdeydi. Artık eve korkarak giriyoruz. Bugün de evde kalmayacağız. Böyle bir olayın Kadıköy'de olması bana çok garip geliyor. Gereği neyse yapılmasını talep ediyorum" dedi.
"TOPLUMSAL İNFİAL UYANDIRACAK SUÇLAR"
Göker Kumdakcı'nın avukatı Halil İbrahim Sert ise, "Şu an karakola şikayette bulunduk. Müvekkilimin anlatmasından konut dokunulmazlığının ihlal edildiği, birden fazla kişi tarafından darbedildiği ve gaspa uğradığı belli. Burada suç tipleri açık. Toplumsal infial uyandıracak suçlar. Kiraların aşırı artması nedeniyle kimilerinin iştahı kabarırken, kimileri mağdur oluyor. Bu ortamda tek sözü söyleyecek şeyin hukuk olması gerek" ifadelerini kullandı.
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