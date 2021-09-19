Video Yaşam Kadıköy'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video

Kadıköy'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video

Kadıköy'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video
19.09.2021 | 11:00

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Kadıköy'de iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan ve hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kamil Serkan Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, girdiği daireden bilgisayar çalarak ayrılması da  güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde bir kişinin çeşitli mahallelerdeki ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı ihbarını alan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Kamil Serkan Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler Kamil Serkan Y.'yi Üsküdar'da yakaladı. Şüpheli, kendisinden kimlik isteyen ekiplere, başkasının adına düzenlenmiş ve sahte olduğu belirlenen sürücü belgesi verdi. Yapılan araştırmada şüpheli Kamil Serkan Y. hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden kaçtığı için arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin 13 adet evden hırsızlık, 1 adet cinsel istismar, 1 adet tehdit, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan şüpheli girdiği binada güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Kamil Serkan Y.'nin taktığı şapkayla kendini kamufle ederek elindeki peçete ile dış kapıyı açıp binaya girdiği, yine elindeki peçeteyle asansörle gideceği kata bastığı daha sonra çatı katındaki daireye girerek bir süre sonra elindeki dizüstü bilgisayarı alarak daireden çıktığı görülüyor.

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