Video Yaşam Kadıköy’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Kadıköy’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Kadıköy’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı | Video
19.08.2021 | 08:46

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Kadıköy’de Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde bulunan virajda kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasını devirdikten sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Korkunç kazada otomobil sürücü Gökhan A. Hayatını kaybetti.

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Kaza, 03.45 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'ndan Kartal istikametine gitmekte olan Gökhan A.'nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı OPEL markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs durağı girişindeki reklam tabelasına daldı. Reklam tabelasını geçen otomobil park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yaşanan kazanın gece geç saatlerde olması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. İle arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kaza yapan otomobil ile çarptığı park halindeki iki otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Recep Kaya," Metrobüs durağında bekliyordum. Birden çok yüksek bir patlama oldu. Kaza olduğunu anladım. Buraya doğru geldiğimde araç reklam tabelalarını devirmiş arkadaki iki araca çapmıştı. Aracın içinde 2 kişi vardı şoförün durumu çok kötüydü. Arkadaşı da yaralıydı ama konuşabiliyordu. Şoför olan vefat etti sanırım durumu çok kötüydü. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkardı. Ambulansa alıp götürdüler" dedi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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