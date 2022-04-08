Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video

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Kadıköy’de bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen hatlı minibüs şoförü direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan ve içi yolcu dolu minibüs yol kenarındaki kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda bulunan, Kadıköy Belediyesine bağlı 1’i kadın 1’i erkek iki işçi minibüs altında kalarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan minibüs sürücüsü Abdulkadir Gürbüz, "Acemi biriydi herhalde. Yolcular da gördü. Yolun ortasında fren yaptı. Tam göremedim. O anda vurmamak için hafif sola kırdım. Süratim de azdı. Yolcular da sinirle arabaya saldırdı zaten. Adam durmadan kaçtı" dedi.