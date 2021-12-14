Kadıköy'de genç kadını başından vurdu! Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı | Video
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KADIKÖY'de bir restoranda Demet S., Tolga Ergen tarafından başından vurularak yaralandı. Demet S.'nin Tolga Ergen hakkında daha önce defalarca şikayetçi olduğu öğrenildi.
KAÇARKEN YAKALANDI
Olay 12 Aralık günü 20.30 sıralarında Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.
EN SON ŞİKAYETİ 1 AY ÖNCE
Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği bilgisi edinildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga Ergen'den "Tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga Ergen'in Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez "Kasten yaralama" ile "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Tolga Ergen burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.