Kadıköy'de genç kızın hırsızlarla mücadelesi kamerada: Silah çekip, kaçtılar | Video
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Kadıköy’de bir binaya hırsızlık için gelen iki şüpheli apartman görevlisi baba ve kızının engeliyle karşılaştı. Şüpheliler kendilerini yakalamak isteyen genç kıza silah doğrultarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan arbede anı ve genç kıza silah doğrultulan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.