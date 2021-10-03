Video Yaşam Kadıköy'de genç kızın hırsızlarla mücadelesi kamerada: Silah çekip, kaçtılar | Video
Kadıköy'de genç kızın hırsızlarla mücadelesi kamerada: Silah çekip, kaçtılar | Video

Kadıköy'de genç kızın hırsızlarla mücadelesi kamerada: Silah çekip, kaçtılar | Video

03.10.2021 | 18:03

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Kadıköy’de bir binaya hırsızlık için gelen iki şüpheli apartman görevlisi baba ve kızının engeliyle karşılaştı. Şüpheliler kendilerini yakalamak isteyen genç kıza silah doğrultarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan arbede anı ve genç kıza silah doğrultulan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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