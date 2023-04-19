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Kadıköy’de güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi vurdu | Video

Kadıköy’de güvenlik, tadilattaki hastaneye izinsiz giren kişiyi vurdu | Video

19.04.2023 | 15:19

Kadıköy’de tadilatta olan bir özel hastane binasına uyuşturucu madde kullanmak için girdiği iddia edilen iki kişiden biri hastanenin güvenlik görevlisi tarafından tabanca ile vuruldu. Diğer şahıs ise darp edilerek yaralandı.

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Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. K. ve R.N.Y. isimli iki kişi, Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin tadilatta olan binasına uyuşturucu kullanmak için izinsiz girdi. Tadilattaki hastanede bulunan güvenlik görevlisi M.B., binaya giren kişileri fark edince hırsız olduklarını sandı. Görevli, M.T. K. adlı kişiyi tabancayla vurarak, R.N.Y. adlı kişiyi ise darp ederek yaraladı.

İKİ KİŞİ AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan M.T.K., ve darp edilen R.N.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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