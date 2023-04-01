Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması | Video
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamaya Özel Harekat polisleri destek verdi.
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