Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosikleti böyle çaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Kadıköy'de 10 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.09.2022 | 15:23
01:06
Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 21.09.2022 | 15:24
03:55
01:05
Nesli tükenmekte olan su samurları Silivri'de böyle görüntülendi | Video 21.09.2022 | 14:19
02:23
01:45
Hatay'da hortum korkuttu! İşyeri, kulübe ve ağaçlara zarar verdi | Video 21.09.2022 | 14:19
01:19
01:49
05:40
Bayrampaşa’da 5 milyon 200 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası | Video 21.09.2022 | 14:40
01:19
01:25
Bayrağa selam veren judocu Ahmet: "Bayrağımızı bırakıp geçemedim" | Video 21.09.2022 | 14:40
02:23
03:40
Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 21.09.2022 | 14:02
03:00
02:15
Marmaris'te orman yangını! İşte son görüntüler | Video 21.09.2022 | 14:03
02:21
02:01
01:13
02:19
Kadıköy’de 2 hırsız 10 saniyede yaklaşık 250 bin TL değerindeki motosikleti çaldı. Hırsızlar, polis çevirmesinden kaçarken çaldıkları motosiklet plakasına bir de hız cezası yazdırdı. Kayıplara karışan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.
Motoru çalınan şahsın arkadaşı Eren Azaboğlu," Dükkanı kapatma saatine yakın motorlu ve kasklı iki kişi geldi. Park halinde duran motorumuzu 10 saniye içinde profesyonel şekilde kontağını kırarak götürüyorlar. 250 bin TL değerinde motosiklet. Bizim motoru çaldıktan 1 saat sonra da Erenköy'den yine aynı kişiler başka bir motosiklet daha çalıyor. Şahıslardan şikayetçi olduk. Aynı zamanda motosikletimizi çaldıktan sonra hız yüzünden polislerden kaçarken ceza yemişler. Bu sabah trafik cezası geldi" dedi.