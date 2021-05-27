Video Yaşam Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video

Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video

Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video
27.05.2021 | 10:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 02:17
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 27.05.2021 | 11:49
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 00:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 27.05.2021 | 11:36
İstanbul Gaziosmanpaşa'da İnsanlık ölmüş dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 03:12
İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 27.05.2021 | 10:59
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 02:56
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 27.05.2021 | 10:44
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 12:09
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 27.05.2021 | 11:04
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 02:20
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 27.05.2021 | 10:53
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 01:20
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 10:53
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 02:44
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 27.05.2021 | 10:15
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 01:03
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 27.05.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı Öldürüp... 12:09
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı "Öldürüp..." 27.05.2021 | 10:27
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 01:24
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 27.05.2021 | 09:45
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 00:55
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 27.05.2021 | 09:45
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 00:33
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 27.05.2021 | 09:45
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video 02:45
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video 27.05.2021 | 09:21
Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı 03:10
Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı 27.05.2021 | 08:33
İstanbul Kadıköy'de hastanede kadın cinayeti 02:34
İstanbul Kadıköy'de hastanede kadın cinayeti 27.05.2021 | 08:31
Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü 00:47
Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü 27.05.2021 | 08:36
Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video 01:17
Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video 27.05.2021 | 08:27
Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video 00:35
Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video 27.05.2021 | 08:27
'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 00:37
'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 27.05.2021 | 08:36

Kadıköy'de maskeli ve gözlüklü hırsızlar, girdikleri evde 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu çaldı. Şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske takması dikkat çekti. Hırsızların apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güneş gözlüklü ve cerrahi maske takmış şüpheli 2 kişi binanın önünde etrafı gözetledikten sonra içeri girdi. Cerrahi maske taktıkları görülen hırsızlar 4'üncü katta ki daireye girip 3 adet laptop ve 4 adet cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koyan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahısların apartman girişinde etrafı gözetledikleri ve hemen ardından içeri girip asansörle daireye girdikleri görülüyor. Cerrahi maskeli hırsızlardan biri apartman içinde ki güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğünü takarak kimliğini gizlemeye çalıştığı ve çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koymuş şekilde apartmandan hızlıca çıktıkları görülüyor.

APARTMANDA GÜVENLİK KAMERASI OLMASINA RAĞMEN HIRSIZLAR DURMUYOR
Hırsızların girdiği dairenin hemen karşısında ki dairede oturan Burhan Bozkurt " Sabah apartmandaki konuşmaların sesine uyandım. Kapıya çıktım, işte ne olduğunu sorduğumda arkadaşlar evlerine hırsız girdiğini söylediler. Bir de yani onlar da içerideymiş, sabah beş gibi falan. Sonra işte cep telefonlarını almışlar, bilgisayarları almışlar. Apartmanda kamera olmasına rağmen yani işte hırsızlar gelip bu işi yapabiliyor. Yani zaten herkes maske taktığı için bu işte kolaylığı herhalde, sıyrılmışlar. Bir de gözlük takmışlar. Polise haber verdiler, arkadaşlar geldiler. Memur beyler işlemleri yaptılar ama yani tabi böyle olayların olmasını istemiyoruz. Bu işin üstüne düşülmesini istiyoruz. Umarım bir an önce bulunur hırsızlar." ifadelerini belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA