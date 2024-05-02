Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü | Video
Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin ortak çalışması sırasında rögar kapağı patladı. Yollar ve caddeler adeta göle döndü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
İstanbul metrobüs arızalandı, uzun araç kuyruğu oluştu | Video 02.05.2024 | 13:00
02:04
Beykoz’da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada | Video 02.05.2024 | 13:00
03:46
01:08
Taksi plakası ilanıyla tuzak kurup öldürdü | Video 02.05.2024 | 13:00
01:41
02:23
01:32
01:45
Ankara'da bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı | Video 02.05.2024 | 10:07
01:14
Sokak ortasında komando bıçağıyla dehşet | Video 02.05.2024 | 10:09
04:29
01:49
00:57
01:32
02:27
03:33
Konya’da apartmanın çatısında yangın paniği | Video 01.05.2024 | 15:10
00:54
Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı | Video 01.05.2024 | 15:09
00:37
Yolcu otobüsünün bagajında 50 koli makaron ele geçirildi | Video 01.05.2024 | 14:46
08:38
02:01