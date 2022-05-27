Kadıköy’de ilginç anlar: Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video
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Kadıköy’de park halindeki otomobilin üzerine ağaç parçası devrildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları esnasında yoldan geçen vatandaşlar, araç üzerine devrilen ağaçtaki dutları toplamaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.
"MİLLET DUT TOPLAMAYA BAŞLADI"
Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, "Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı" diye konuştu.