Kadıköy’de kafede korkutan yangın
Kadıköy’de bir kafede sebebi bilinmeyen bir yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olay 6.45 civarında Caddebostan Mahallesi Yener Sokak üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kafeden dumanlar geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın fazla büyümeden kontrol altına alınırken olay sırasında kafenin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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