Kadıköy'de kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandırdıran 2 şüpheli gözaltında | Video
KADIKÖY'de kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları Ö.P.'nin (88), banka hesabındaki 500 bin lirayı göndermesini sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı kripto para hesaplarına aktardığı belirlenirken, 200 bin lira geri alındı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Mehmet M.(41), Koray Ç.(32)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları parayı kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi. Sanal ortamda izi sürülen paranın 200 bin lirası bloke edilerek geri alındı.
Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önce 3 suç kaydı bulunan Mehmet M. ile 6 suç kaydı bulunan Koray Ç. adliyeye sevk edildi.
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