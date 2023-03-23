Video Yaşam Kadıköy'de kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandırdıran 2 şüpheli gözaltında | Video
Kadıköy'de kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandırdıran 2 şüpheli gözaltında | Video

Kadıköy'de kendini polis olarak tanıtıp 500 bin lira dolandırdıran 2 şüpheli gözaltında | Video

23.03.2023 | 12:04

KADIKÖY'de kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları Ö.P.'nin (88), banka hesabındaki 500 bin lirayı göndermesini sağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı kripto para hesaplarına aktardığı belirlenirken, 200 bin lira geri alındı.

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Kadıköy'de 88 yaşındaki Ö.P.'yi 20 Mart Pazartesi günü telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak, banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip, parayı kendi hesaplarına göndermelerini istedi. Ö.P. parayı çekmek için bankaya giderse, dolandırıcılığın ortaya çıkabileceğini düşünen şüpheliler, evindeki bilgisayarı kullanmasını istedi. Telefondaki şüpheli verdiği talimatlarla Ö.P.'nin banka hesabına girmesini ve 500 bin lirayı verilen İBAN numarasına göndermesini sağladı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Mehmet M.(41), Koray Ç.(32)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları parayı kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi. Sanal ortamda izi sürülen paranın 200 bin lirası bloke edilerek geri alındı.

Poliste işlemleri tamamlanan ve daha önce 3 suç kaydı bulunan Mehmet M. ile 6 suç kaydı bulunan Koray Ç. adliyeye sevk edildi.

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