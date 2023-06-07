Kadıköy’de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki ağaca çarptı: 1 yaralı | Video
Kadıköy’de lüks bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.
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