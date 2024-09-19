Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı | Video
Kadıköy'de seyir halindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
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