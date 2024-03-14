Kadıköy'de kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı | Video
Kadıköy'de seyir halindeyken aniden şerit değiştiren taksi, sol şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarptı, kaza neticesinde taksi sürücüsü yaralandı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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