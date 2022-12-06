Video Yaşam Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video
Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video

Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video

06.12.2022 | 08:57

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Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın panik oluşturdu. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Yangın saat 03.30 sıralarında Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Muhiddin Üstündağ Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Çıkan yangının yanda bulunan diğer iş yerlerine sirayet etmesi olasılığına karşı çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri de sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen iş yeri sahibi ve vatandaşları polis tedbir amaçlı olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan yangında iş yerinin çatısında maddi hasar oluşurken yangında ölen veya yaralan olmadı.

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