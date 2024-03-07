Video Yaşam Kadıköy'de korkutan iş yeri yangını | Video
Kadıköy'de korkutan iş yeri yangını | Video

Kadıköy'de korkutan iş yeri yangını | Video

07.03.2024 | 06:14

Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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Yangın, Kadıköy Koşuyolu'nda saat 01.00 sularında bir iş yerinde çıktı. Elektrik arızası ile alakalı olduğu anlaşılan yangına, iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.
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