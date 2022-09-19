Kadıköy’de kural tanımayan sürücülere ceza yağdı | Video

Kadıköy’de Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüleri polis ekipleri tek tek tespit ederek ceza yazdı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 13 bin 99 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Kadıköy D-100 karayolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uyguladı.Denetimde durdurulan araçlara emniyet şeridini kullanmak, plakasız araç kullanmak, cam filmi ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan toplamda 13 bin 99 TL cezai işlem uygulandı.Denetimde ceza yazılan Furkan Macit, "Bence yapılması gereken işlemler zaten. Hallediyoruz, hatalı olana da ceza yazılması gerekiyor. Ben telefonla konuşmaktan ceza yedim. Hoparlörde konuşmaya ceza yazılmadığını düşünüyordum, ceza yazılıyormuş. Hakettiğim bir ceza" dedi.