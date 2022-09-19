Kadıköy’de kural tanımayan sürücülere ceza yağdı | Video

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Kadıköy’de Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüleri polis ekipleri tek tek tespit ederek ceza yazdı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 13 bin 99 TL cezai işlem uygulandı.
Denetimde durdurulan araçlara emniyet şeridini kullanmak, plakasız araç kullanmak, cam filmi ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan toplamda 13 bin 99 TL cezai işlem uygulandı.
Denetimde ceza yazılan Furkan Macit, "Bence yapılması gereken işlemler zaten. Hallediyoruz, hatalı olana da ceza yazılması gerekiyor. Ben telefonla konuşmaktan ceza yedim. Hoparlörde konuşmaya ceza yazılmadığını düşünüyordum, ceza yazılıyormuş. Hakettiğim bir ceza" dedi.