Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı | Video

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmayan iki taksi sürücüsü ile çalışma ruhsatı süresi dolmuş bir taksi sürücüsüne toplamda 2 bin 215 TL cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde Kamil Fikret Aydın isimli ticari taksi sürücüsüne çalışma ruhsatı süresinin dolması nedeniyle bin 823 TL cezai işlem uygulandı. İki ticari taksi sürücüsüne ise seyir halindeyken emniyet kemeri takmadıkları nedeniyle 196'şar TL cezai işlem uygulandı.
Ruhsat süresi dolan taksi sürücüsü Kamil Fikret Aydın, "Eksiğimiz yok ama bir kart var. Arabam değişti o kart da arabada kaldı. Patron da yenisini çıkaracaktı. Eski kartın yenilenmesi gerekiyor henüz yenilenmedi. Yoksa her şeyim tamam" dedi.