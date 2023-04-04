Video Yaşam Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video
Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video

Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video

04.04.2023 | 09:02

İstanbul Kadıköy'de bir kadın müftülüğe bağlı Kur'an kursuna saldırdı. Kursta bulunanlara hakaretler yağdırdı. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek o noktadan detayları aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de Kur’an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video 02:07
Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video 04.04.2023 | 09:02
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 01:34
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 04.04.2023 | 08:21
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video 01:25
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video 04.04.2023 | 08:21
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video 01:24
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video 04.04.2023 | 08:21
Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı | Video 01:15
Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı | Video 04.04.2023 | 08:21
CHP’li Atıcı, Kaftancıoğlu’nun ’domuz ziyafeti’ rezilliğine arka çıktı! VİDEO HABER 00:15
CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! VİDEO HABER 04.04.2023 | 01:43
NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı | Video 04:40
NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı | Video 03.04.2023 | 23:05
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 00:34
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 16:20
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:00
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:58
Sokakta gözüne kestirdiği kedi kulübesini kucakladığı gibi kaçtı! O anlar kamerada | Video 02:26
Sokakta gözüne kestirdiği kedi kulübesini kucakladığı gibi kaçtı! O anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 15:55
Hatay’da 1 milyon 400 bin ton molozun döküldüğü vadi böyle görüntülendi | Video 02:54
Hatay’da 1 milyon 400 bin ton molozun döküldüğü vadi böyle görüntülendi | Video 03.04.2023 | 15:54
Kağıthane’de motosikleti yakıp tamirhaneyi kurşunladı | Video 03:15
Kağıthane'de motosikleti yakıp tamirhaneyi kurşunladı | Video 03.04.2023 | 14:51
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video 02:37
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:31
Amasya’da 10 ton saman kül oldu | Video 01:03
Amasya'da 10 ton saman kül oldu | Video 03.04.2023 | 15:35
Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video 02:14
Çatalca’da otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü| Video 03.04.2023 | 14:55
PKK’nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video 00:55
PKK'nın gençlik yapılanmasında 19 şüpheli yakalandı | Video 03.04.2023 | 15:00
EFT’yi geri çekerek dolandırmaya çalıştılar, yakalandılar | Video 02:36
EFT’yi geri çekerek dolandırmaya çalıştılar, yakalandılar | Video 03.04.2023 | 14:08
Motosikletle zehir servisine suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 00:20
Motosikletle zehir servisine suçüstü! Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 03.04.2023 | 14:54
Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı | Video 00:35
Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı | Video 03.04.2023 | 14:46
Kız Kulesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video 04:10
Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı, kubbe ortaya çıktı | Video 03.04.2023 | 14:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA