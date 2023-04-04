Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video
İstanbul Kadıköy'de bir kadın müftülüğe bağlı Kur'an kursuna saldırdı. Kursta bulunanlara hakaretler yağdırdı. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek o noktadan detayları aktardı.
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