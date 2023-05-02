Kadıköy'de motosiklet sürücüsü darbedildi! Dehşet anları kamerada | Video
KADIKÖY'DE motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikte başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Otomobildekilerin motosikletliyi darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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