Kadıköy’de nefes kesen kovalamaca! Polis ekiplerinden kaçan otomobil vurularak durdurdu | Video
Kadıköy D-100 Karayolunda emniyet ekiplerinin rutin uygulamasından kaçan bir otomobil uzun süren takibin ardından polis ekipleri tarafından vurularak durduruldu. Kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
NEFES KESEN KOVALAMACA GÖZTEPE'DE BİTTİ
Uygulama noktasından kaçan ve D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde vurularak durdurulan otomobilin uzun süre polis ekipleri tarafından kovalandığı belirtildi. Kaçan şahısın gözaltına alınma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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