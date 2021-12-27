Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video

Kadıköy'de okul müdürünün öğrencilere şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde müdürün koridorda yakaladığı öğrencilere şiddet uyguladığı, bir öğrencinin kulağından çektiği, diğer öğrenciyi de boğazından tutarak götürdüğü görüldü.