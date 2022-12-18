Video Yaşam Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video

Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video

18.12.2022 | 08:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çatalca’daki Muratbey deresinin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü | Video 05:11
Çatalca'daki Muratbey deresinin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü | Video 18.12.2022 | 08:48
Nevşehir’de otomobilin aydınlatma direğine çarpıp devrildiği anlar kamerada | Video 03:11
Nevşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpıp devrildiği anlar kamerada | Video 18.12.2022 | 09:04
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 04:51
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 18.12.2022 | 08:48
Tuzla’dan Ağrı’ya kardeşlik köprüsü | Video 06:40
Tuzla'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü | Video 18.12.2022 | 08:45
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 02:20
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 18.12.2022 | 08:49
1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video 03:16
1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video 18.12.2022 | 08:44
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video 01:55
Savcı Sayan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi | Video 17.12.2022 | 22:57
İstanbul’da inşaatı soyan hırsız kamerada 00:39
İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
İstanbul’da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 01:03
İstanbul'da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:37
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 03:29
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 17.12.2022 | 11:31
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş’ın ilk görüntüleri 05:57
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüleri 17.12.2022 | 11:12
Van’da okula giren musluk hırsızları kamerada 00:53
Van'da okula giren musluk hırsızları kamerada 17.12.2022 | 10:46
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 05:29
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 17.12.2022 | 09:43
Amasya’da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 01:23
Amasya'da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 17.12.2022 | 10:00
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 01:22
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 17.12.2022 | 09:43
İstanbul’da oyuncak silahla soygun kamerada! 00:36
İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada! 17.12.2022 | 09:25
Şanlıurfa’da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 00:49
Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 16.12.2022 | 16:07
Yenikapı’da denizden ceset çıkarıldı | Video 01:56
Yenikapı'da denizden ceset çıkarıldı | Video 16.12.2022 | 16:54
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 04:27
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 16.12.2022 | 16:54
Aynı köy, aynı yöntem: Cinayete karıştınız oyununa 80 bin lirasını kaptırdı | Video 02:04
Aynı köy, aynı yöntem: "Cinayete karıştınız" oyununa 80 bin lirasını kaptırdı | Video 16.12.2022 | 16:07

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 03.30 sıralarında İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RJ 6725 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri, kimliği bilinmeyen sürücünün olay yerinden aracını bırakarak kaçtığını belirtti. Otomobilin sürücüsü olduğunu iddia eden bir kişi olay yerine gelerek, kazayı kendisinin yaptığını öne sürdü. Kaza nedeniyle, otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, yan yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA