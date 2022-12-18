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OTOMATİK OYNAT
05:11
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06:40
Tuzla'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü | Video 18.12.2022 | 08:45
02:20
Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 18.12.2022 | 08:49
03:16
1 kişinin öldüğü alkollü mekandaki silahlı çatışma anı kamerada | Video 18.12.2022 | 08:44
01:55
00:39
İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
01:03
İstanbul'da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:37
03:29
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 17.12.2022 | 11:31
05:57
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüleri 17.12.2022 | 11:12
00:53
Van'da okula giren musluk hırsızları kamerada 17.12.2022 | 10:46
05:29
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 17.12.2022 | 09:43
01:23
Amasya'da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 17.12.2022 | 10:00
01:22
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 17.12.2022 | 09:43
00:36
İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada! 17.12.2022 | 09:25
00:49
Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 16.12.2022 | 16:07
01:56
Yenikapı'da denizden ceset çıkarıldı | Video 16.12.2022 | 16:54
04:27
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 16.12.2022 | 16:54
Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı.