Kadıköy'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı | Video
KADIKÖY'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yattı. Otomobil de bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görgü tanığı Nurettin Gürkan Biz durakta otururken gürültü duyduk. Otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yattı. İçindeki 2 kişiyi itfaiye çıkardı, durumları iyiydi dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yatıyor.
Görüntü Dökümü
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