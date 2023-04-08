Kadıköy'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2023 | 12:59 KADIKÖY'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yattı. Otomobil de bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 08.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Münir Nurettin Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Eren Serhan yönetimindeki otomobille, park halindeki taksiye çarptı. Otomobilin yan yattığı kazada, içindeki sürücü ve yolcu koltuğundaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansta ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada sürücünün 1.73 promil alkollü olduğu öğrenildi.Görgü tanığı Nurettin Gürkan Biz durakta otururken gürültü duyduk. Otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yattı. İçindeki 2 kişiyi itfaiye çıkardı, durumları iyiydi dedi.Kazanı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki taksiye çarptıktan sonra yan yatıyor.Görüntü Dökümü